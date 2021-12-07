Промокоды iHerb сегодня очень популярны, потому что все хотят покупать витамины и добавки по сниженной цене. Поэтому мы подготовили для вас множество купонов, акций и скидок, которые действуют в январе 2023 года. Например, если вы используете промокод Айхерб DMU6301, то получите скидку 10% на весь заказ.
iHerb – очень популярный интернет-магазин, в котором Вы можете купить витамины, качественные добавки, товары для красоты и здоровья. Популярность сайта растет с каждым днем во всем мире. Цены на Айхерб низкие, но чтобы иметь возможность покупать еще дешевле, нужно применять специальные коды. На портале iHerb их сложно найти, поэтому мы собрали все промокоды, скидки и акции в одном месте. На нашем сайте Вы сможете подобрать для себя лучший купон, который даст вам максимальную выгоду.
Таблица промокодов iHerb актуальных на январь 2023 г
|Промокод
|Скидка
|Действует на
|ТОП КОД
10% на первый заказ
|Для новых покупателей.
Работает с другими промокодами.
Распространяется на все товары.
|Истекает 31.01.2023
|10%
|Для всех покупателей.
Заказ от 60$.
На второй заказ и последующие.
Распространяется на все товары.
|Истекает 31.01.2023
|20%
|На первый заказ
|Истекает 16.01.2023
|15%
|На заказы от 60$
|Истекает 19.01.2023
|20%
|На добавки для пищеварения
|Истекает 18.01.2023
|20%
|На средства по уходу за кожей
|Истекает 31.01.2023
|30%
|10% скидки на обычный заказ
30% скидки на Бренды iHerb
|Истекает 31.12.2023
|20%
|На спортивные добавки от Force Factor
В этой таблице собраны все рабочие промокоды iHerb на январь 2023 года. Мы постоянно обновляем информацию и добавляем новые купоны практически каждый день. Поэтому не забывайте периодически заходить к нам на сайт, чтобы узнавать о самых новых выгодных предложениях на Айхерб.
iHerb промокод на первый заказ
Промокод iHerb на первый заказ DMU6301. Он дает скидку 10% для новых клиентов. Код не имеет срока действия и действителен для заказов на любую сумму.
В январе 2023 года вы также можете использовать промокод Айхерб для новых покупателей – NEW20. Этот код еще более выгоден, так как дает скидку до 20%!
Чтобы применить эти коды, вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте iHerb. После регистрации вы сможете начать экономить уже с первой покупки.
Вы можете вводить эти коды по очереди при первом заказе, чтобы выбрать тот, который даст вам наибольшую выгоду.
Промокод iHerb на второй заказ
Январский промокод iHerb на второй заказ – VALUE60. Этот код дает скидку 10% и работает для постоянных клиентов. Чтобы купон сработал, ваш заказ должен быть не менее 60 долларов США. Кстати, его можно использовать не только на второй заказ, но и на третий и все последующие.
Промокод Айхерб на бесплатную доставку
Для получения бесплатной доставки не требуется вводить промокод. В январе iHerb предлагает возможность получить доставку в Украину, Казахстан, Израиль, США и многие другие страны бесплатно. Порог для бесплатной доставки для разный. Он зависит от местоположения. Так, например, для Америки вам нужно заказать всего лишь на 20$. А для других стран такая возможность открыта при условии заказа товаров на сумму от 60 долларов и выше. Для заказов на меньшую сумму, доставка остается платной. Для каждой страны Айхерб предлагает свои способы доставки, поэтому выбирайте наиболее удобный для вас, например, доставку курьером. Сроки доставки тоже разные, так в Германию посылка может прийти за 5 дней, а в Украину может идти 2 недели.
К сожалению, iHerb временно приостановил прямую доставку в Россию и Беларусь, но Вы можете заказать через посредников. Мы написали специальную статью, где рассказали о том, как оформить заказ через Boxberry.
Акции iHerb в январе 2023
В январе 2023 года iHerb проводит распродажу на более чем 1 000 товаров со скидками от 50%! Вы можете купить витамины, добавки, косметику, спортивные товары и многое другое по самым выгодным ценам. Iherb утверждает, что распродает излишки, но будьте уверены, что сроки годности в порядке, как и качество. Ниже мы сравним обычные цены на витамины и цены, по которым вы можете купить их в текущем месяце.
|Товар
|Акционная цена
|Обычная цена
|Пробиотики от Lake Avenue Nutrition
|$7.56
|$21.00
|Очищающая сыворотка от Manuka Doctor
|$5.91
|$14.41
|Спрей для улучшения качества кожи от Luseta Beauty
|$6.58
|$14.30
|Липосомальный витамин D3
|$4.94
|$13.00
|Масло криля от California Gold Nutrition
|$15.20
|$38.00
Также обратите свое внимание на категорию новых товаров – на них iHerb дает 10% скидки.
Промокоды iHerb на брендовые товары
iHerb кроме стандартных кодов предлагает еще купоны на товары определенных брендов. Они выгодны для тех, кто хочет заказать добавки от одного производителя. В январе 2023 года Вы можете использовать такие промокоды Айхерб:
- TRACE20 – промокод, который дает скидку 20% на товары от Trace Minerals. Этот бренд любим многими клиентами не только в США, но и во всем мире. Особенно большим спросом пользуются капли с электролитами. Данные капли содержат в составе магний, натрий, хлорид, калий, литий, бор. Им можно обогащать воду, ведь обычная бутилированная вода не содержит в себе весь комплекс нужных организму электролитов. Препарат любят спортсмены для восстановления после тренировок.
- NTA15 – промокод iHerb для скидки на бренд Nature’s Answer. Товары премиум-класса доступны по невероятно низкой цене. Производитель славится тем, что в разработке своей продукции применяет новейшие технологии. Компания всегда в курсе последних научных исследований и активно применяет эти знания. Именно поэтому данный бренд не только занимает лидирующие позиции, но и его продукция имеет множество премий и наград.
- 15GOL – купон iHerb, который работает на товары бренда Garden of Life. Продукция этой марки высочайшего качества. Компания выпускает лучшие мультивитамины и пробиотики. Тысячи клиентов каждый день покупают бады этой фирмы. Вы обязательно должны попробовать их добавку для восстановления микрофлоры кишечника – Dr. Formulated Probiotics.
- 20COLLAGEN – промокод Айхерб который снизит цену на 20% на Collagen Up от California Gold Nutrition. Коллаген от данного бренда является одним из самых популярных товаров на сайте. Его ценят за высокое качество. Он помогает делать здоровыми суставы, кости, волосы и кожу.
Реферальный промокод Айхерб
Реферальный промокод iHerb – DMU6301. Этот код дает 10% скидки на первый заказ и 5% на обычный заказ. При чем цена снижается не зависимо от стоимости корзины. Вы можете купить всего лишь один продукт и все равно получите на него скидку. Поэтому этот купон пользуется большой популярностью, ведь обычные промокоды снижают цену только если заказывать на определенную сумму, например на 60$, а этот работает даже если заказать товар стоимостью 5$.
Пробники со скидкой в 60%
Сайт Айхерб предлагает купить товары всего лишь за 1$. Они находятся в категории Пробники. Обычно мы привыкли что пробники – это продукты на одно-два использование. Но на iHerb Вы можете приобрести товар, которого вам хватит на целых два месяца! А еще мы рекомендуем купить продукт за 1$, а затем написать на него отзыв и тогда Айхерб вернет вам за него деньги. Таким образом, Вы можете покупать витамины и добавки бесплатно!
Вот что мы рекомендуем купить на iHerb со скидкой от 60%:
Скидка 67% на пробиотики от California Gold Nutrition
Получите скидку 80% на буферизованный витамин C от California Gold Nutrition
Скидка 80% на Витамин С от California Gold Nutrition
Как Вы видите, промокоды Айхерб могут существенно снизить цену на товары. Их точно оценят люди, любящие экономить. Мы стараемся постоянно обновлять информацию, чтобы Вы могли пользоваться самыми новыми и выгодными предложениями. Если заказываете в период праздников, то обязательно загляните в нашу таблицу, ведь именно в эти дни iHerb дает самые выгодные коды. Но если у вас нет времени искать каждый раз новые купоны, то используйте промокод DMU6301. Он не имеет срока годности и действует на все товары!
Часто задаваемые вопросы
Получить промокод для iHerb вы можете на нашем сайте.
Чтобы ввести промокод Вам нужно зайти в свою корзину. Справа будет информация о заказе и в ней место для ввода кода. Введите промокод и нажмите применить.
Новые клиенты Айхерб могут получить скидку в размере 20%. Для получения скидки введите промокод NEW20 при оформлении заказа.
Для Украины есть 3 выгодных промокода Айхерб:
DMU6301 — для всех клиентов;
VALUE60 — на второй заказ;
NEW20 — на первую покупку.
Используйте Айхерб промокод DMU6301 для Казахстана. Благодаря этому коду получите 10% скидки. Еще больше промокодов смотрите у нас на сайте. Они действуют для всех стран.
Для заказов в Грузию используйте промокод DMU6301, чтобы снизить цену товаров на 10%. Этот код, в отличии от других, не отменяет другие скидки.
Я являюсь постоянным клиентом данного интернет-магазина. Мне для моего здоровья нужны добавки и витамины, которые представлены только на их сайте. Без них не могу, аналогов в российских аптеках нет, даже если бы и были, то качество было бы в сто раз хуже, а цены выше. Как только Айхерб приостановил доставку, испугалась и не понимала, что мне делать. Слава Богу, что нашла ваш сайт и прочитала статью о том, как заказать через посредника. Все оказалось легко. Правда я ждала больше 3 недель, но к счастью, все пришло! И отдельное спасибо за iherb промокод, благодаря ему получилось сэкономить 20%.
я ввела при оформлении заказа iherb промокод на первую покупку. Но на некоторые товары, которые уже шли со скидкой он не применился. Пришлось менять витамины на похожие, чтобы купить выгоднее. Странно конечно магазин сделал. На сайтах косметики, например, код применяется и к акционным товарам
Заказала витамины для волос по вашим рекомендациям два месяца назад. Выпадение остановилось, а новых волосков стало в разы больше) прыщи тоже почти ушли) спасибо большое за обзор и за промокод iherb на первый заказ. Теперь наверное сделаю перерыв ненадолго и снова закажу) очень помогли они, я даже не ожидала)
Искала на iHerb промокод на 500 рублей. Так и не нашла. Зато у вас нашла намного лучше, целую тысячу сэкономила. Кстати, девочки, если у вас также выпадают волосы как у меня после ковида, то пейте биотин и л-цистеин. Эффект увидите уже через месяц. Только пейте 5000 мг биотина, а то если дозировка выше то прыщи могут пойти. Прирост новых волос за месяц 2 см при стандартных 1 см. Это ли не радость))) а цистеин помогает не только для красоты, но и для общего состояния организма. Стала более активной, появились силы жить) еще пью омегу, кожа стала не такой сухой
Я просто в шоке от цен на витамины у нас в аптеках. Наценка в 2 а то и 3 раза выше. Я сама с сайта могу заказать. Раньше по не знанию покупала в местных магазинах, но потом наконец-то решилась сделать заказ с америки. Ничего сложного абсолютно. Беру не только витамины, но и средства для стирки. Они гипоаллергенные и отлично подходят для моей чувствительной кожи. Промокод iherb solgar сразу же применила и цена в корзине сразу стала меньше почти вдвое) вообще люблю все от солгар, качество отличное у них, особенно мне нравится масло примулы вечерней. Оно помогло мне восстановить цикл после кок.
Витамин д беру только айхербовский. Только он мне помог поднять до 60. А так был постоянно 15-20. Чувствовала себя сонной мухой. Ничего не хотелось сделать. Пила наши отечественные, но они не помогли никак. А вот те что уже идут с витамином К в дозировке 5000 ме за 2 месяца довели до оптимального значения. Только не делайте моих ошибок и не прекращайте его пить, а то сразу опустится. Я выстроила такую схему – пью по 10 000 ме 2 раза в неделю. И сдаю анализ раз в три месяца. Мне этого хватает. Кстати, iherb: скидка на первый заказ 25 сработала! Помогла своей подружке сделать заказ, еще и недорого получилось за все.
Раньше я всегда искала промокод iherb бесплатная доставка, но потом обнаружила что за нее и так не надо платить если заказываешь от 60$. Я не внимательная вообще. Теперь буду знать.
Теперь и у меня сайт открывается только с впн. А я не могла понять почему он не грузится. Заказываю через посредников, пришло за 3 недели в Россию. Применила промокод для iherb, хоть чуть получилось сэкономить. Хочется чтоб как раньше все работало, но хоть так можно сделать заказ. Потому что без моих витаминов не могу и аналогов тоже не нашла у нас
Подскажите какой самый выгодный промокод на айхерб? Я так поняла что пока это 22% для новичков? А на второй заказ какой лучше использовать?
Добрый день! Слежу за обновлениями на этом сайте. Каждый день тут добавляются новые промокоды. Самая максимальная скидка, которую я встречала – 25%. Обычно, iHerb предоставляет ее на важные события, например, к дню рождению компании.
На сайте iherb com промокод я так и не нашла. А оказывается их там и не выкладывают. Пришлось зайти в google и поискать) нашла ваш сайт) оказывается так много разных акций есть) Теперь буду знать))
спасибо за скидки такие, причем большие) код на двадцать процентов и промокод iherb 5 % объединились) так что получилось выгодно заказать сегодня) хоть бы быстро моя посылка пришла. Моей подруге целый месяц шла. Надеюсь мне быстрее)
Алина, напишите пожалуйста ссылку на статью, по которой можно сделать заказ через посредника и ещё получить скидку. Спасибо.
Привет, Ира. Статью я давно нашла на этом сайте – https://herb-promo.com/dostavka-cherez-boxberry-iherb-kak-zakazat/
Этот способ самый проверенный. Много заказов через него сделала, все успешные. Время ожидания заказа примерно месяц.
И так, девочки, отчитываюсь. Через сдэк посылка пришла через 3 недели в Россию, еще неделю торчала на складах, но все меня это устраивает) Добавила при заказе промокод айхерб 22 % и заказ получился не такой уж и дорогой. Сайт теперь открывается только через впн, но я думаю уже все скачали его себе) так что это не проблема
iherb промокод на первый заказ 20 дал мне огромную скидку. Даже не думала что новичкам так выгодно покупать. В Казахстан вроде быстрая доставка сейчас. Моя тетя давно заказывает, ей приходит за неделю все. Я тоже все оформила и сижу жду) Купила много корейской косметики, ее очень выгодно тут покупать, особенно фирму Missha. А то у нас в местных магазинах наценка большая и выбор маленький.
У меня проблемы с печенью, помогают только американские бады, например, подсолнечный лецитин представлен только там хороший. Поэтому приходится сейчас платить 25 долларов за доставку. Вводила на iherb на русском промокод, сайт открывается только через впн. Все получилось, уже второй заказ едет ко мне
На iherb промокод для новичков самый крутой я так понимаю. Акции классные вообще. Жалко что нам постоянным такие скидки не дают все время) Ну все равно 15% и то хорошо) у меня знакомая покупала без кодов, я ей рассказала сколько я экономлю, так она расстроилась)) теперь все время везде применяет коды))
Промокод iherb скидки на первую покупку составил 22 процента. Это 1/4 всей стоимости корзины. Как хорошо, что я ввела код! Купила мелатонина много и hemaplex для железа. Сейчас вроде как пропускает таможня такие товары.
Первый заказ на iherb оформляла долго, казалось все очень сложным. А на деле все проще некуда. И чем я думала раньше когда заказывала через байеров, думая что сама не разберусь. Много денег им переплатила. А если самой заказывать, то можно и пробники выбрать за копейки и кучу разных дешевых товаров купить
Скидки на iherb сегодня суперские. Дают мою любимую омегу 3 за 1$. Заказала быстро пока не раскупили. Еще косметика по скидосу 20%, это ли не кайф))
Мне лично сейчас промокоды на iherb полностью закрывают расходы на доставку. Без них было бы дороговато заказывать. Но и не заказывать не могу. Например, витамины для волос помогают только с айхайбер. И для моей печени подходит их детокс. А для деток своих только качественные витамины даю, по анализам все шикарно, радостные и веселые у меня, не капризные. В отличии от детей которые пьют аевит и прочую местную химию
Я сейчас нахожусь в Европе. Сделала заказ как обычно, ввела айхерб промокод, он, как я поняла работает для всех стран. За 2 недели пришло. И хорошо что они налоги уже включили в стоимость товаров, не приходится ничего дополнительно платить.
Приехала в Грузию и удивилась что здесь доставка только DHL. Она дорогая. Но заметила лайфхак что когда покупаешь два коллагена то она снижается в два раза) хорошо что хоть были действующие промокоды айхерб. Получилось не очень дорого. Коллаген, кстати, от California Gold так сработал и еще купила омегу от Солгар.
Промокод для новых пользователей iherb сработал! Я не верила что будет такая скидка! Спасибо вам большое!
Какие все таки крутые витамины от thorne. Купила по рекомендации моего нутрицилога и осталась в восторге. Их мультивитамины буквально оживили меня за месяц. Ходила сонной мухой раньше, а сейчас встаю в 8 утра без проблем и силы есть весь день
Если применить на айхерб промокод на скидку то получится снизить цену на 10 процентов + суперцены и товары пробники. Самый выгодный купон у меня был 35%. Но это вроде был день рождение сайта. Еще люблю покупать пробные товары. Потом пишу на них отзыв и получаю 1$. получается бесплатно) А еще сейчас хорошие цены на витамин д. Если не знали, то его нужно пить круглый год, а не только зимой)
Я очень рада что возобновили поставки в Украину. Вчера сделала огромный заказ, купила кучу витамин, корейскую косметику, продукты. Кстати, очень советую всем масло гхи, если еще не пробовали, то обязательно закажите! Общая сумма корзины получилась 150 долларов, но почти 30 получилось сэкономить применив промокод iherb на второй заказ.
22NEW – это официальный промокод iherb? Я первый раз заказываю и думал, что коды могут быть максимум на 5% как на других сайтах. А тут прям щедро они дают)
Как же я обожаю шампуни с херба. Да и вообще весь уход за волосами мне подходит. Для чувствительной кожи головы это спасение. Из последнего могу порекомендовать фирму SheaMoisture и Giovanni. Прям полное попадание. И отзывы все очень хорошие. Еще и сейчас -20%. Только я не пойму почему промокод айхерб на второй заказ применяется только на обычные позиции, а на акционные нет. Вроде раньше можно было на все скидос сделать
Купила глицин и магний по хорошим промо айхерб ценам. Эти добавки делают меня спокойной, и дополнительно хорошо влияют на пищеварительную систему, особенно желчный пузырь. У нас магне б6 лучше вообще не брать, формы там которые не очень хорошо усваиваются. А я люблю цитрат и таурат.
Есть ли сейчас промо код айхерб для Украины? Или скидки одинаковые для всех стран? Вроде когда то видела что были специальные для Казахстана и Грузии
Спасибо за ваш сайт! Только у вас актуальные промокоды iherb. Везде устарелые, а у вас каждый день меняются. Хорошо, что вы обновляете акции, даже в такой ситуации когда заказать можно только через посредников. Я, кстати, чтобы оплатить использовала специальную фирму, которая дает реквизиты иностранной карты. Можно еще знакомых просить если они заграницей живут. Вот уже посылочка одна пришла, сейчас вот еще одну жду
Я использую мой любимый постоянный промокод iherb – Value60. Он всегда дает 10 процентов скидки. Хоть бы его не убрали. иногда везло и попадала на акции получше, например как сейчас 15%. А был когда то 22%, но это редкость конечно
Советую всем новичкам использовать iherb com промокод на первый заказ. Очень хорошо что действует на мою любимую фирму California Gold. Все устраивает, только вот долго едет моя посылочка в Казахстан. Хоть бы нигде не потерялась
Травы на сайте самые лучшие. Казалось бы в России должно быть высокое качество, но на самом деле сырье не очень. Не чувствую я такого эффекта как с США или где они там их собирают. Кстати, лечусь только народной медициной. Уже 5 лет не болела, никаких антибиотиков, все природное. Ем все что хочу, но обязательно поддерживаю печень, желчный и кишечник бадами.
P.S. Спасибо за айхерб промокоды. чисто случайно у блогеров увидела, что они давали код. Но у вас лучше скидки чем у них
Ура, теперь действует в iherb промокод 10 процентов. Классно, потому что применяется ко всему, а не так как value60, который отменял большинство скидок. Просто перешла по вашей ссылке и цена автоматически снизилась, даже ничего не вводила
Очень удивительно, что через сдэк у меня получилось заказать hemaplex. Хотя раньше его нельзя было заказать в Россию. купила много еще чего, в том числе мелатонин на целых 200 долларов. Надеюсь что хватит на пол года) применила промокоды в айхерб и выбрала самый подходящий, получилось намного дешевле
Конечно, жаль, что 22new убрали. Теперь промокод на первую покупку iherb это ваш первый код в таблице как понимаю. Он меньше скидки дает, но хоть так. У меня как раз сестра хотела заказать, теперь придется чуть больше денег заплатить. Но все равно будем покупать) Все равно мы все становимся из новых покупателей в старых) и будут потом нужны промокоды на второй заказ
Скидка iherb на первый заказ применилась. Спасибо. Я новичок, поэтому приобрел разные бады для спорта, аминокислоты. Сейчас активно наращиваю мышечную массу, поэтому купил качественный протеин, по составу крут.
Посоветуйте пожалуйста новый промокод iherb. Желательно чтобы действовал на все витамины и косметику, а не только на определенную группу товаров.
Применила iherb купон и получилось купить бады просто с огромной скидкой. Я в шоке! В Казахстан сейчас быстрая доставка, не так как раньше. Делаю заказы часто, у нас цены высокие на витамины почему то. Сейчас еще оформлю один, мне надо мужу купить протеин, л-карнитин и электролиты. А себе как обычно добавлю пробников по 1$
Промокод iherb для новичков дает 10% на всю корзину. Классно конечно) хорошо, что применяется и на акционные товары, так что получилось совсем недорого. В Молдову заказ пришел ровно за неделю в почтомат
Я никогда не заказывала ничего. Но дедушка стал заболевать деменцией и срочно потребовались препараты с Америки. Понимаю что полностью вылечить не удастся но отстрочить на время получится. Будем надеяться на лучшее. Спасибо за промокод для новичков iherb. С ним получилось не так дорого.
Оформляла заказ и вспомнила как раньше на наши праздники давали промокод iherb рф. Поскорее бы все было как раньше, тогда получалось в разы дешевле все
Я очень плохо сплю, поэтому у меня всегда должен быть мелатонин. И обязательно в спрее. Это так удобно, пшикнул на язык и через 5 мин заснул. А с таблетками ждешь по пол часа пока она раствориться в животе. кстати, скидочный промокод на iherb минуснул цену чуть ли не в половину!
Я не знала что iherb промокод от 60 долларов дает бесплатную доставку. Не знаю везде ли так, но сегодня заказала в Израиль и это сработало. Тут вообще нормальных бадов не найти, приходится все через интернет искать. Вроде развито все, но вот с лекарствами беда, в основном все по рецепту
Оформила на той недели покупки на iherb промокод кстати не применяла никакой, а надо было бы. Вылетело из головы( Но до сих пор посылка не вылетела. У них там что, праздники какие то? Раньше такого не было! Теперь им надо постараться чтобы на этой недели доставили, иначе буду писать в поддержку!
Подруга посоветовала чудо таблетки от прыщей. Называется ливер детокс. У нее реально лицо чистое стало за месяц. Поэтому побежала тоже заказывать, обрадовалась что промокод айхерб на первый заказ дал крутую скидку. Поэтому вместе с теми таблетками купила еще цинк и витамин с)
Недавно мама мне говорит чтобы я ей нашла промокод айхерб 5 процентов который дает, а я ей говорю что уже давно есть на 10) А она и не знала
Спасибо за айхёрб промокод на первую покупку. Если б не увидела в корзине место для этого кода так бы и купила без скидки. буду теперь всегда пользоваться
Я применила промокод на скидку iherb – kbeauty. Но так как сумма заказа была немаленькой и мне пришлось бы платить за растоможку, то я решила разбить на два заказа. Но второй раз код не сработал. Пишет что максимально можно применить один раз… Так у всех или только у меня?
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста промокод на первый заказ айхерб – DMU6301 или есть еще какой то? Этот снижает цену на 10%
Помню что раньше чтобы найти, например, iherb промокод для новых клиентов нужно было час порыться в интернете, все было очень секретно. А сейчас информация в свободном доступе и коды на любой вкус. Я вот раньше не присматривалась к скидкам на определенные бренды, а видимо зря. На них как раз самые большие акции как я вижу
Пока не заказываю, жду промокод iherb Украина. Его должны дать в следующем месяце на 24 августа — ведь это День независимости. Я думаю что хороший какой то код нам дадут. А пока добавляю в вишлист все что найду для себя)
Кто может сказать iherb скидка на первый заказ автоматически дается? а то я вообще не пойму, кучу кодов подобавляла а какой сработал так и не поняла
Я вот не пойму, почему в Шымкенте такие дорогие витамины. Я просто в шоке с цен в аптеках. Мне все время приходится заказывать с айхерба. Почему в Америке дешево все, особенно если вводить iherb промокод Казахстан, а у нас нет. Иногда просто хочется пойти в магазин и сразу купить, а так нельзя сделать, потому что выбора никакого, а если и есть что то так цены в два раза выше!
Ура, спустя полтора месяца пришел мой заказ через посредника. Я уже думала что деньги пропали. Почему то не отслеживалась посылка и только в конце когда уже прибыло в Москву обновилась информация. И доставка получилась дорогой -2000 рублей, даже код скидки на iherb особо не улучшил ситуацию. В следующий раз буду покупать через сдэк, читаю что многим за месяц приходит
Всегда использую айхерб коды, если есть возможность сэкономить то почему бы ей не воспользоваться. Заказала себе очень много товаров для молодости и красоты. Жаль что Германия снимает налог ндс. Но все равно заплатила немного, особенно за коллаген
От аптечного цинка у меня сильная тошнота. Оказывается у нас продается в основном оксид цинка, а нужно чтобы был в хелатной форме. Поэтому решила заказать с сша, скидка на первый заказ айхерб применилась, спасибо.
У нас сейчас цены на лекарства сильно поднялись( Тот же витамин с стоит больше ста гривен за 20 капсул. А на айхербе чуть дороже но за 100 штук. А еще я ввела промокод iherb на первый заказ Украина и цена еще снизилась. Оказывается на сайте есть даже еда, возьму себе что то интересное, например, водоросли сушеные, даже не видела такого нигде. У нас есть в магазинах спирулина, но это не то.
Мне муж скинул айхерб промокод для новых пользователей. Но он не работал. Поэтому нашла у вас на сайте. У него проблемы с простатой, причем очень сильные, мучается днями. Поэтому решила заказать специальные комплексы для мужчин. В отзывах пишут что реально чудо какое то и что реально помогает от этой проблемы. Очень надеюсь на это, потому что не могу смотреть как он мучается(((
чего то не работает у меня код ай херб на скидку, пишет что применился тот, что с максимальную выгоду дает. А что у этого кода new22 истек срок годности?
Скидка на первый заказ iherb 2023 дает 10%, но я купила витамины с сниженными ценами, поэтому общая выгода получилась более 30%. Интересно, так будет когда второй раз закажу
iherb промокоды 2023 значительно хуже чем в прошлом году. Наверное связано с инфляцией и что компании надо побольше заработать. Помню как осенью применила код на 30%. А сейчас максимум двадцать и то редко и не на все товары
Промокод iherb 2023 помог мне сэкономить 20% от стоимости корзины. Спасибо! Побольше бы да и почаще таких скидок)) Вообще в шоке была от того, насколько крутые и рабочие витамины мне пришли. Страдала молочницей, что только не пила и сколько я врачей обходила. Вы бы знали! И все бестолку! И вот наткнулась на схему корниловой от кандиды. Заказала все, получилось недорого – примерно 150 долларов. При лечении конечно же убрала сахар, ведь грибы ими питаются. Вообщем спустя месяц никакого намека на молочницу! А я мучалась несколько лет с ней. Если будут вопросы, пишите, я на этом сайте часто бываю, могу рассказать подробнее.
вообщем мой заказ шел месяц в нынешних условиях. Но все пришло, даже мелатонин который по обычному способу нельзя было заказать в Россию. Скоро еще куплю его, так как только он решает мои проблемы со сном. Даю даже детям по 1 мг, когда не хотят спать и сильно активничают вечером) промокод айхерб 2023 дал мне скидку аж 20%. Надеюсь скоро появятся еще такие выгодные коды