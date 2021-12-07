Промокоды iHerb сегодня очень популярны, потому что все хотят покупать витамины и добавки по сниженной цене. Поэтому мы подготовили для вас множество купонов, акций и скидок, которые действуют в январе 2023 года. Например, если вы используете промокод Айхерб DMU6301, то получите скидку 10% на весь заказ.

iHerb – очень популярный интернет-магазин, в котором Вы можете купить витамины, качественные добавки, товары для красоты и здоровья. Популярность сайта растет с каждым днем во всем мире. Цены на Айхерб низкие, но чтобы иметь возможность покупать еще дешевле, нужно применять специальные коды. На портале iHerb их сложно найти, поэтому мы собрали все промокоды, скидки и акции в одном месте. На нашем сайте Вы сможете подобрать для себя лучший купон, который даст вам максимальную выгоду.

Таблица промокодов iHerb актуальных на январь 2023 г

В этой таблице собраны все рабочие промокоды iHerb на январь 2023 года. Мы постоянно обновляем информацию и добавляем новые купоны практически каждый день. Поэтому не забывайте периодически заходить к нам на сайт, чтобы узнавать о самых новых выгодных предложениях на Айхерб.

iHerb промокод на первый заказ

Промокод iHerb на первый заказ DMU6301. Он дает скидку 10% для новых клиентов. Код не имеет срока действия и действителен для заказов на любую сумму.

В январе 2023 года вы также можете использовать промокод Айхерб для новых покупателей – NEW20. Этот код еще более выгоден, так как дает скидку до 20%!

Чтобы применить эти коды, вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте iHerb. После регистрации вы сможете начать экономить уже с первой покупки.

Вы можете вводить эти коды по очереди при первом заказе, чтобы выбрать тот, который даст вам наибольшую выгоду.

Промокод iHerb на второй заказ

Январский промокод iHerb на второй заказ – VALUE60. Этот код дает скидку 10% и работает для постоянных клиентов. Чтобы купон сработал, ваш заказ должен быть не менее 60 долларов США. Кстати, его можно использовать не только на второй заказ, но и на третий и все последующие.

Промокод Айхерб на бесплатную доставку

Для получения бесплатной доставки не требуется вводить промокод. В январе iHerb предлагает возможность получить доставку в Украину, Казахстан, Израиль, США и многие другие страны бесплатно. Порог для бесплатной доставки для разный. Он зависит от местоположения. Так, например, для Америки вам нужно заказать всего лишь на 20$. А для других стран такая возможность открыта при условии заказа товаров на сумму от 60 долларов и выше. Для заказов на меньшую сумму, доставка остается платной. Для каждой страны Айхерб предлагает свои способы доставки, поэтому выбирайте наиболее удобный для вас, например, доставку курьером. Сроки доставки тоже разные, так в Германию посылка может прийти за 5 дней, а в Украину может идти 2 недели.

К сожалению, iHerb временно приостановил прямую доставку в Россию и Беларусь, но Вы можете заказать через посредников. Мы написали специальную статью, где рассказали о том, как оформить заказ через Boxberry.

Акции iHerb в январе 2023

В январе 2023 года iHerb проводит распродажу на более чем 1 000 товаров со скидками от 50%! Вы можете купить витамины, добавки, косметику, спортивные товары и многое другое по самым выгодным ценам. Iherb утверждает, что распродает излишки, но будьте уверены, что сроки годности в порядке, как и качество. Ниже мы сравним обычные цены на витамины и цены, по которым вы можете купить их в текущем месяце.

Также обратите свое внимание на категорию новых товаров – на них iHerb дает 10% скидки.

Промокоды iHerb на брендовые товары

iHerb кроме стандартных кодов предлагает еще купоны на товары определенных брендов. Они выгодны для тех, кто хочет заказать добавки от одного производителя. В январе 2023 года Вы можете использовать такие промокоды Айхерб:

TRACE20 – промокод, который дает скидку 20% на товары от Trace Minerals. Этот бренд любим многими клиентами не только в США, но и во всем мире. Особенно большим спросом пользуются капли с электролитами. Данные капли содержат в составе магний, натрий, хлорид, калий, литий, бор. Им можно обогащать воду, ведь обычная бутилированная вода не содержит в себе весь комплекс нужных организму электролитов. Препарат любят спортсмены для восстановления после тренировок.

NTA15 – промокод iHerb для скидки на бренд Nature’s Answer. Товары премиум-класса доступны по невероятно низкой цене. Производитель славится тем, что в разработке своей продукции применяет новейшие технологии. Компания всегда в курсе последних научных исследований и активно применяет эти знания. Именно поэтому данный бренд не только занимает лидирующие позиции, но и его продукция имеет множество премий и наград.

15GOL – купон iHerb, который работает на товары бренда Garden of Life. Продукция этой марки высочайшего качества. Компания выпускает лучшие мультивитамины и пробиотики. Тысячи клиентов каждый день покупают бады этой фирмы. Вы обязательно должны попробовать их добавку для восстановления микрофлоры кишечника – Dr. Formulated Probiotics.

20COLLAGEN – промокод Айхерб который снизит цену на 20% на Collagen Up от California Gold Nutrition. Коллаген от данного бренда является одним из самых популярных товаров на сайте. Его ценят за высокое качество. Он помогает делать здоровыми суставы, кости, волосы и кожу.

Реферальный промокод Айхерб

Реферальный промокод iHerb – DMU6301. Этот код дает 10% скидки на первый заказ и 5% на обычный заказ. При чем цена снижается не зависимо от стоимости корзины. Вы можете купить всего лишь один продукт и все равно получите на него скидку. Поэтому этот купон пользуется большой популярностью, ведь обычные промокоды снижают цену только если заказывать на определенную сумму, например на 60$, а этот работает даже если заказать товар стоимостью 5$.

Пробники со скидкой в 60%

Сайт Айхерб предлагает купить товары всего лишь за 1$. Они находятся в категории Пробники. Обычно мы привыкли что пробники – это продукты на одно-два использование. Но на iHerb Вы можете приобрести товар, которого вам хватит на целых два месяца! А еще мы рекомендуем купить продукт за 1$, а затем написать на него отзыв и тогда Айхерб вернет вам за него деньги. Таким образом, Вы можете покупать витамины и добавки бесплатно!

Вот что мы рекомендуем купить на iHerb со скидкой от 60%:

Скидка 67% на пробиотики от California Gold Nutrition

Получите скидку 80% на буферизованный витамин C от California Gold Nutrition

Скидка 80% на Витамин С от California Gold Nutrition

Как Вы видите, промокоды Айхерб могут существенно снизить цену на товары. Их точно оценят люди, любящие экономить. Мы стараемся постоянно обновлять информацию, чтобы Вы могли пользоваться самыми новыми и выгодными предложениями. Если заказываете в период праздников, то обязательно загляните в нашу таблицу, ведь именно в эти дни iHerb дает самые выгодные коды. Но если у вас нет времени искать каждый раз новые купоны, то используйте промокод DMU6301. Он не имеет срока годности и действует на все товары!

Часто задаваемые вопросы